У Києві чоловік із ножем кидався на перехожих

Після прибуття поліцейських чоловік почав різати собі живіт і руки

До поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва ходить невідомий чоловік, поводить себе агресивно та тримає в руці предмет, схожий на ніж. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу та чергові наряди поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці поліцейські побачили правопорушника з ножем у руках. На законну вимогу правоохоронців припинити правопорушення чоловік не реагував, після чого почав різати собі живіт і руки.

Поліцейським вдалося затримати правопорушника та забрати ніж з його рук.

41-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України доставили до Солом’янського управління поліції, де йому викликами бригаду швидкої допомоги та направили на проведення відповідних обстежень.

За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фігуранту оголошено підозру та судом обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Нещодавно в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

У ніч на 23 липня до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що по вул. Заболотного, 92 чоловік вистрибнув з вікна квартири на 5 поверсі та впав на технічний дах третього поверху. Рятувальникам і правоохоронцям лише на світанку вдалося зняти з даху чоловіка, який поводився неадекватно.