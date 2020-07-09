Побили та пограбували: під Києвом двоє молодиків напали на таксиста (фото)



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Правоохоронці за «гарячим слідом» затримали зловмисників Фото: Нацполіція

Нападники хотіли заволодіти автівкою і пограбували таксиста

На Київщині поліцейські оперативно затримали двох чоловіків за розбійний напад на таксиста.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Напад стався 8 липня близько 21 години.

Водій служби таксі підвіз пасажирів до міста Бучі. Прибувши за вказаною адресою, чоловіки раптово накинулись на водія. Спочатку його побили. Потім один з нападників почав душити чоловіка, а другий – заволодів автомобілем Chevrolet Lacetti.

Таксист почав чинити опір та вибіг з автомобіля. Не зумівши завести авто, нападники відкрито викрали у чоловіка гаманець, мобільний телефон та магнітолу, після чого зникли у невідомому напрямку.

Оперативники спільно з групою реагування патрульної поліції та бійцями полку поліції особливого призначення за «гарячим слідом» затримали зловмисників. Ними виявились непрацюючі чоловіки – 25-річний місцевий житель та 34-річний киянин.

Поліція вилучила у них речові докази, викрадені мобільний телефон та 1200 грн.

На даний час правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій), ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.