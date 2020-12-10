Біля Арки дружби народів встановлюють новорічну ялинку (фото)

Біля Арки дружби народів буде 20-метрова ялинка

У середу, 9 грудня, біля Арки дружби народів встановили конструкцію для новорічної ялинки.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Ялинка під аркою буде штучною, заввишки 20 метрів.

Каркас ялинки біля Арки дружби народів готовий. Фото: Вечірній Київ

Вона стане частиною великого святкового новорічного маршруту, який від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

На новорічному шляху в Києві будуть встановлені три тематичні ялинки: «Казковий ліс», у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі. Перша, що знаходитиметься на Софійській площі, заввишки понад 31 метр, під Аркою дружби народів – 20-метрова, а головна ялинка Подолу – 18 метрів.

Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. У місті буде створено новий новорічний маршрут

Також 19 та 20 грудня біля Арки дружби народів удруге відбудуться змагання для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020».