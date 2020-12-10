Біля Арки дружби народів встановлюють новорічну ялинку (фото)
Біля Арки дружби народів буде 20-метрова ялинка
У середу, 9 грудня, біля Арки дружби народів встановили конструкцію для новорічної ялинки.
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Ялинка під аркою буде штучною, заввишки 20 метрів.
Вона стане частиною великого святкового новорічного маршруту, який від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.
На новорічному шляху в Києві будуть встановлені три тематичні ялинки: «Казковий ліс», у стилі полігональної кришталевої іграшки та в петриківському розписі. Перша, що знаходитиметься на Софійській площі, заввишки понад 31 метр, під Аркою дружби народів – 20-метрова, а головна ялинка Подолу – 18 метрів.
Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. У місті буде створено новий новорічний маршрут
Також 19 та 20 грудня біля Арки дружби народів удруге відбудуться змагання для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020».