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    Новий рік-2021: які сюрпризи й цікавинки святкування готують у Києві

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    Головна ялинка розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці &laquo;Чарівний ліс&raquo; - Новий рік-2021: які сюрпризи й цікавинки святкування готують у Києві
    Головна ялинка розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс»
    Фото: Folk Ukraine

    Для святкування новорічних свят у центрі Києві готують три локації

    Святкування Нового року в Києві триватиме цілий місяць: 19 грудня — 20 січня. Про це повідомляє проєкт Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань у столиці. 

    Локації святкування

    Для святкування новорічних свят обрали 3 локації:

    1. Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс».
    2. Біля Арки дружби народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо».
    3. Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій буде прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами.

    Засвічення головної ялинки України

    Засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

    Того ж дня засяють і інші новорічні ялинки в місті.

    Новий святковий новорічний маршрут

    Святковий маршрут не створюватиме значних скупчень людей та не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць — усе за правилами карантину. Його довжина в обидві сторони — майже 8 км, а складається він із 7 локацій:

    1. Софійська Площа
    2. Арка Дружби Народів
    3. Велосипедно-пішохідний міст
    4. Володимирська гірка
    5. Алея художників
    6. Андріївський узвіз
    7. Контрактова площа
    Схема новорічного маршруту
    Схема новорічного маршруту

    Цікавинки цьогорічних святкувань

    Згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів. Але на киян та гостей міста чекає чимало цікавенького натомість:

    • Впродовж усього Новорічного маршруту розташуються світлові арт-інсталяцій, які стануть чудовими фотозонами.
    • На локаціях можна буде придбати сувеніри, гарячі напої та снеки.
    • Атракціони для дітей працюватимуть з дотриманням правил безпеки.
    • Ще одна ковзанка розташується на Подолі.
    • У новорічну ніч ви зможете залишити онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софії.

    «На вас чекає ще безліч неймовірних сюрпризів та інтерактивів впродовж цілого місяця!» - зазначили організатори святкування.

    Теги: Київ Контрактова площа новорічні свята кияни ялинка Андріївський узвіз
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