Новий рік-2021: які сюрпризи й цікавинки святкування готують у Києві
Для святкування новорічних свят у центрі Києві готують три локації
Святкування Нового року в Києві триватиме цілий місяць: 19 грудня — 20 січня. Про це повідомляє проєкт Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань у столиці.
Локації святкування
Для святкування новорічних свят обрали 3 локації:
- Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс».
- Біля Арки дружби народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо».
- Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій буде прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами.
Засвічення головної ялинки України
Засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.
Того ж дня засяють і інші новорічні ялинки в місті.
Новий святковий новорічний маршрут
Святковий маршрут не створюватиме значних скупчень людей та не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць — усе за правилами карантину. Його довжина в обидві сторони — майже 8 км, а складається він із 7 локацій:
- Софійська Площа
- Арка Дружби Народів
- Велосипедно-пішохідний міст
- Володимирська гірка
- Алея художників
- Андріївський узвіз
- Контрактова площа
Цікавинки цьогорічних святкувань
Згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів. Але на киян та гостей міста чекає чимало цікавенького натомість:
- Впродовж усього Новорічного маршруту розташуються світлові арт-інсталяцій, які стануть чудовими фотозонами.
- На локаціях можна буде придбати сувеніри, гарячі напої та снеки.
- Атракціони для дітей працюватимуть з дотриманням правил безпеки.
- Ще одна ковзанка розташується на Подолі.
- У новорічну ніч ви зможете залишити онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софії.
«На вас чекає ще безліч неймовірних сюрпризів та інтерактивів впродовж цілого місяця!» - зазначили організатори святкування.