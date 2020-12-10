Новий рік-2021: які сюрпризи й цікавинки святкування готують у Києві

Головна ялинка розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс»

Для святкування новорічних свят у центрі Києві готують три локації

Святкування Нового року в Києві триватиме цілий місяць: 19 грудня — 20 січня. Про це повідомляє проєкт Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань у столиці.

Локації святкування

Для святкування новорічних свят обрали 3 локації:

Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софійській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс». Біля Арки дружби народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо». Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій буде прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами.

Засвічення головної ялинки України

Засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

Того ж дня засяють і інші новорічні ялинки в місті.

Новий святковий новорічний маршрут

Святковий маршрут не створюватиме значних скупчень людей та не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць — усе за правилами карантину. Його довжина в обидві сторони — майже 8 км, а складається він із 7 локацій:

Софійська Площа Арка Дружби Народів Велосипедно-пішохідний міст Володимирська гірка Алея художників Андріївський узвіз Контрактова площа

Схема новорічного маршруту

Цікавинки цьогорічних святкувань

Згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів. Але на киян та гостей міста чекає чимало цікавенького натомість:

Впродовж усього Новорічного маршруту розташуються світлові арт-інсталяцій, які стануть чудовими фотозонами.

На локаціях можна буде придбати сувеніри, гарячі напої та снеки.

Атракціони для дітей працюватимуть з дотриманням правил безпеки.

Ще одна ковзанка розташується на Подолі.

У новорічну ніч ви зможете залишити онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софії.

«На вас чекає ще безліч неймовірних сюрпризів та інтерактивів впродовж цілого місяця!» - зазначили організатори святкування.