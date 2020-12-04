Новорічний маршрут із трьома ялинками: стали відомі подробиці святкування в Києві

У місті буде створено новорічний маршрут завдовжки 8 км

Офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби народів триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.

Про це розповіли організатори святкування під час онлайн-брифінгу

«У місті має бути створена новорічна атмосфера, тож зовсім скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Звісно, не обійдеться й без карантинних обмежень. Цього року під час новорічно-різдвяних свят концерти, різноманітні шоу-програми та фуд-корти не передбачаються», – розповів в. о. першого заступника голова КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, натомість у місті буде створено новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

«Завдяки такому рішенню ми, по-перше, розвантажуємо центральні вулиці від припаркованих автівок у святкові дні. По-друге, спонукатимемо киян не стояти на місці та рухатися від однієї фотозони на маршруті до іншої», – зазначив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у Києві та реалізації проєктів Кирил Воронін.

Протягом усього маршруту будуть розміщені різні світлові та арт-інсталяції новорічної і різдвяної тематики у рамках проєкту «Парад культур». Саме тут дорогою можна буде придбати сувеніри та випити гарячого чаю чи кави.

«Темою цього Нового року став «Казковий ліс». Головна ялинка країни вже традиційно височітиме на Софійській площі, головна ялинка міста – біля Арки Дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі. Саме між цими локаціями буде створено новий новорічний маршрут завдовжки 8 км! Безумовно, на всіх локаціях буде контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для тих же, хто залишиться на самоізоляції під час свят, передбачені онлайн-трансляції. Тому ніхто нічого не пропустить», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Схема новорічного маршруту

Як повідомили організатори, офіційне засвічення головної ялинки країни відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

«Святкову атмосферу казкового лісу тут буде створено завдяки декораціям і фотозонам із кумедними жителями могутнього пня та з використанням ретро ламп і гірлянди, що нагадує зоряне небо», – додав Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах.

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