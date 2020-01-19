У Брюсселі пройдуть Дні українського кіно



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Фестиваль триватиме з 22 до 26 січня 2020

З 22 по 26 січня у Брюсселі в рамках щорічного міжнародного проєкту Bridges. East of West пройдуть традиційні Дні українського кіно.

Про це повідомляє Держкіно.

Щорічний проєкт збирає глядачів у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії. Українська програма представлена серією кінопоказів нового українського кіно, створеного за підтримки держави, та кінокласикою.

Першим показом української програми стане антиутопія «Атлантида» Валентина Васяновича про постіндустріальне майбутнє України після повернення до її складу окупованого Донбасу. Всі ролі в картині зіграли непрофесійні актори – колишні військові, парамедик, волонтери та судмедексперти. У Брюсселі 22 січня «Атлантиду» представить виконавець головної ролі Андрій Римарук, волонтер благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим».

Трагікомедія «Вулкан» розповість про перекладача ОБСЄ, який вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії. У рамках програми у Брюсселі 26 січня фільм представлять режисер Роман Бондарчук та співавторка сценарію Дарина Аверченко.

Головним героєм документального фільму «Тато – мамин брат» є відомий український андеграундний перформер Анатолій Бєлов. Богемний співак та художник стає батьком своєї п’ятирічної племінниці, коли психічне здоров’я його сестри погіршується. 25 січня глядачам фільм представить режисер Вадим Ільков.

У програмі фестивалю 26 січня на глядачів чекає класика українського кіно часів радянської «відлиги» – мелодрама «Короткі зустрічі» Кіри Муратової. Майстерність цієї стрічки поклала початок майбутній світовій славі Кіри Муратової, а участь у фільмі Висоцького допомогла вловити актуальні суспільні акценти 1960-х.

Фестиваль триватиме з 22 до 26 січня 2020. Дні українського кіно в рамках Bridges. East of West представлені Державним агентством України з питань кіно, кінокомпанією «Артхаус Трафік» та Асоціацією Українців Бельгії, за підтримки Посольства України в Королівстві Бельгія.

Нагадаємо, у Лондоні з 5 по 8 грудня 2019 року пройшли Дні українського кіно, в рамках яких відбулися покази спеціальної добірки українських фільмів.