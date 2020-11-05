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    Вулиця Грушевського перекрита євробляхерами: автобуси змінили маршрути

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    Автобуси&nbsp;№24, 55, 62 курсують зміненими маршрутами - Вулиця Грушевського перекрита євробляхерами: автобуси змінили маршрути
    Автобуси №24, 55, 62 курсують зміненими маршрутами

    Затримується рух автобусів трьох маршрутів

    Через перекриття вулиці Грушевського учасниками акції протесту євробляхерів затримується рух автобусів №24, 55, 62.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    На місце викликано поліцію.

    Наразі автобуси курсують зміненими маршрутами.

    Рух автобусів організовано:

    • №24 – Музей історії України у другій світовій війні – станція метро «Арсенальна» – Залізничний вокзал – Європейська площа;
    • №55 – організовано по бульвару Лесі Українки;
    • №62 – станція метро «Контрактова площа» – Європейська площа – Ботанічний сад – станція метро «Арсенальна».

    Нагадаємо, з 3 листопада в урядовому кварталі мітингують власники автомобілів на європейській реєстрації. Вони вимагають запровадження доступного розмитнення автомобілів.

    4 листопада євробляхери перекрили рух по вулиці Грушевського, оголосивши безстрокову акцію протесту.

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