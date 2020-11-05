Вулиця Грушевського перекрита євробляхерами: автобуси змінили маршрути
Затримується рух автобусів трьох маршрутів
Через перекриття вулиці Грушевського учасниками акції протесту євробляхерів затримується рух автобусів №24, 55, 62.
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
На місце викликано поліцію.
Наразі автобуси курсують зміненими маршрутами.
Рух автобусів організовано:
- №24 – Музей історії України у другій світовій війні – станція метро «Арсенальна» – Залізничний вокзал – Європейська площа;
- №55 – організовано по бульвару Лесі Українки;
- №62 – станція метро «Контрактова площа» – Європейська площа – Ботанічний сад – станція метро «Арсенальна».
Нагадаємо, з 3 листопада в урядовому кварталі мітингують власники автомобілів на європейській реєстрації. Вони вимагають запровадження доступного розмитнення автомобілів.
4 листопада євробляхери перекрили рух по вулиці Грушевського, оголосивши безстрокову акцію протесту.