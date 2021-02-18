Тестування електробуса в Києві: чиновники розкрили деталі

Електробус тестують без перевезення пасажирів

Електробус білоруського виробництва найближчі два дні працюватиме на автобусних маршрутах №24 і №55 в Києві. Це дослідне випробування, не розраховане на перевезення пасажирів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту – це є одним із пріоритетів міської влади. Головним критерієм при закупівлі є співвідношення «ціна – якість – комфорт». Проте є чинники, які ігнорувати на сьогодні вже неможливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробуса на маршруті загального користування для нас є важливим кроком», – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Густєлєва, як виробникам електробуса, так і місту важливо подивитися, наскільки ефективно покаже себе електробус у роботі взимку за низької температури повітря.

Заступник голови КМДА підкреслив, що йдеться саме про тестування, а не про закупівлю зазначеної моделі електробуса і саме у цього виробника. Як відомо, всі закупівлі в місті відбуваються тільки за результатами відкритих конкурсних торгів.

До речі, це не перше тестове випробування електробусів у Києві. Минулого року в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування з огляду на рельєф міста.

«Безперечними перевагами електробусів є їхня економічність в експлуатації і екологічність. Проте ціновий аспект треба теж враховувати. Наприклад, ціна цього електробуса становить близько 15 млн грн. Це більш ніж у два рази дорожче за схожий за параметрами дизельний автобус із двигуном Євро-5. Крім того, повноцінне впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту столиці нерозривно пов’язано зі створенням дороговартісної інфраструктури, яку треба будувати «з нуля». Це значне навантаження на міський бюджет», – наголосив Густєлєв.

Але місто рухається «в ногу з часом». І протягом 2021-2023 років заплановане поступове впровадження електробусів на маршрути КП «Київпастранс».

Раніше стало відомо, що Мінський автозавод презентував у Києві свій новий електробус МАЗ-303Е

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх не треба повертати з бюджету міста. Тому Київ докладе максимум зусиль, аби мати змогу придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках «зелених інвестицій».