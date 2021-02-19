На будівництві в Києві впав кран (фото)

Подробиці надзвичайної події наразі невідомі

Сьогодні, 19 лютого, вранці на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі Києва (місцевість Лукянівка) впав будівельний кран.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що кран упав під час демонтажних робіт.

Чи є постраждалі під час інциденту, наразі невідомо.

Як відомо, в Києві неодноразово траплялись надзвичайні ситуації на будівельних майданчиках.

Так, 31 жовтня 2020 року на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва (масив Осокорки) впав будівельний кран. Під час падіння він розчавив автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

7 грудня минулого року сталося загорання баштового крана на будівельному майданчику у с. Крюківщина, що під Києвом.

30 грудня 2020-го на території будівництва на вул. Червоноткацькій, 79 у Деснянському районі столиці сталося загоряння у кабіні баштового крана. У результаті пожежі оператор крана отримав опіки верхніх кінцівок.

Таке трапляється не лише в Києві. 13 січня цього року в Харкові на вулиці Університетській будівельний кран впав на вагончик будівельників.

12 грудня 2020 року у Дніпрі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій якого загинув на місці.