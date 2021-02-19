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    На будівництві в Києві впав кран (фото)

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    Кран упав на вул. Сім'ї Хохлових, 8&nbsp; - На будівництві в Києві впав кран (фото)
    Кран упав на вул. Сім'ї Хохлових, 8 
    Фото: Київ оперативний

    Подробиці надзвичайної події наразі невідомі

    Сьогодні, 19 лютого, вранці на вул. Сім'ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі Києва (місцевість Лукянівка) впав будівельний кран.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зазначається, що кран упав під час демонтажних робіт.

    Чи є постраждалі під час інциденту, наразі невідомо.

    Як відомо, в Києві неодноразово траплялись надзвичайні ситуації на будівельних майданчиках.

    Так, 31 жовтня 2020 року на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва (масив Осокорки) впав будівельний кран. Під час падіння він розчавив автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

    7 грудня минулого року сталося загорання баштового крана на будівельному майданчику у с. Крюківщина, що під Києвом.

    30 грудня 2020-го на території будівництва на вул. Червоноткацькій, 79 у Деснянському районі столиці сталося загоряння у кабіні баштового крана. У результаті пожежі оператор крана отримав опіки верхніх кінцівок.

    Таке трапляється не лише в Києві. 13 січня цього року в Харкові на вулиці Університетській будівельний кран впав на вагончик будівельників.

    12 грудня 2020 року у Дніпрі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій якого загинув на місці.

    Теги: Київ будівництво надзвичайні ситуації
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