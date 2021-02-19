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    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)

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    Для розблокування руху тролейбусів автомобіль довелося евакуювати - «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)
    Для розблокування руху тролейбусів автомобіль довелося евакуювати
    Фото: Київ оперативний

    Інспекція з паркування евакуювала автомобіль порушника

    Сьогодні, 19 лютого, близько 12 години на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Затримувався рух тролейбусів №24, 25, 28.

    Водій автомобіля довго не з’являвся на місце події, тому було викликано поліцію.

    Інспекція з паркування евакуювала автомобіль порушника.

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    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)
    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)
    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)
    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)
    «Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», рух тролейбусів було відновлено о 12:40. Наразі курсування з відхиленням від графіка.

    Нагадаємо, 18 лютого ввечері на площі Перемоги в Києві автобус зіткнувся з маршруткою. В результаті цієї ДТП було повністю зупинено рух тролейбусів.

    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт парковка
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