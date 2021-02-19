«Герой парковки» заблокував рух тролейбусів у Києві (фото)

Інспекція з паркування евакуювала автомобіль порушника

Сьогодні, 19 лютого, близько 12 години на проспекті Свободи у Подільському районі було заблоковано рух тролейбусів через запаркований у габариті проїзду автомобіль Lada.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Затримувався рух тролейбусів №24, 25, 28.

Водій автомобіля довго не з’являвся на місце події, тому було викликано поліцію.

Інспекція з паркування евакуювала автомобіль порушника.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», рух тролейбусів було відновлено о 12:40. Наразі курсування з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, 18 лютого ввечері на площі Перемоги в Києві автобус зіткнувся з маршруткою. В результаті цієї ДТП було повністю зупинено рух тролейбусів.