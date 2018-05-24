На Хрещатику стартував Чемпіонат рівних

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Віталій Кличко та Ія Андрущак перед першою грою провели стартову розпасовку мʼяча

Мер Києва Віталій Кличко дав старт Чемпіонату рівних, який УЄФА проводить у рамках фіналу Ліги чемпіонів. У цьому турнірі беруть участь команди безпритульних, людей із інвалідністю та діти. Ігри турніру влаштували на території містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику. Захід відбувається у рамках кампанії УЄФА Equal Game («Рівна гра»). Про це повідомляє прес-служба мера.

Відбирають учасників турніру в різних країнах серед безхатченків, людей, які хочуть пройти програму реабілітації. Ця програма діє на всьому світі. Фізичною підготовкою гравців займаються тренери УЄФА, які працюють у рамках Equal Game.

Відкрив турнір Віталій Кличко разом з Ією Андрущак – зіркою жіночого футболу та послом фіналу Ліги Чемпіонів у Києві. Перед першою грою вони провели стартову розпасовку мʼяча. Мер столиці наголосив, що популяризація таких змагань має на меті розвиток масового футболу, а також роботу з безпритульними, людьми, які потрапили у складну життєву ситуацію.

«Футбол – гра мільйонів! Незалежно від статі, віку, фізичних особливостей та соціального статусу! Це основні принципи, які пропагандує УЄФА у рамках кампанії «Рівна гра». Кожен охочий повинен мати можливість насолоджуватися грою у футбол. Незалежно від того, хто ви, звідки, чи як ви граєте. Цей турнір мотивує учасників, надає їм упевненості у власних силах, віри в себе», – заявив Кличко.

За статистикою УЄФА, кожне змагання поліпшує життя 77 учасників зі ста.

«Вони припиняють вживати алкоголь і наркотики, знаходять собі житло, роботу, починають займатися спортом і вчитися, налагоджують відносини з родиною та близькими. Багато безпритульних навіть стають гравцями і тренерами у напівпрофесійних і професійних клубах», – підкреслив Кличко.

Учасники турніру отримали шанс поспілкуватися із зірками футболу, які підтримують кампанію УЄФА Equal Game.

Нагадаємо, сьогодні відбулося урочисте відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.

Під час відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику киянам та гостям столиці представили Кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами. Почесні трофеї несли Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак і колишній захисник італійського «Мілану», віце-чемпіон світу з футболу 1998 року Кафу.

Раніше УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу