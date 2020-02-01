На Україну насувається новий штам грипу, - інфекціоніст



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Епідеміологи прогнозують зростання випадків захворюваності поки не поширеного в Україні штаму «Колорадо»

«Канзас» небезпечний для нещеплених людей похилого віку, які пізно звертаються за допомогою і помирають від пневмонії - епідеміолог

Алла Мироненко, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського у коментарі «Главкому» розповіла, що в Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами епідеміолога, «Канзас» небезпечний для нещеплених людей похилого віку, які пізно звертаються за допомогою і помирають від пневмонії.

Спеціаліст також повідомила, що епідеміологи прогнозують зростання випадків захворюваності поки не поширеного в Україні штаму «Колорадо».

Мироненко стверджує, що найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація, проте українці відмовляються від щеплень проти грипу. «У попередній рік дуже низький був показник щеплення від грипу, цього року трохи вищий – на 60 тис. людей більше вакцинувалися. Для порівняння: у Канаді таке щеплення роблять 30-40% населення, у США – близько 50%. У нас радіють, якщо набирається 0,5%», - констатує Алла Мироненко.

Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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