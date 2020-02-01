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    Здоров'я

    Епідемія грипу: Лікарі спростували міф про ефективність захисних масок

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    Ефективним індивідуальним захистом є миття рук, уникання людних місць, близького спілкування з хворими людьми, - лікар - Епідемія грипу: Лікарі спростували міф про ефективність захисних масок
    Ефективним індивідуальним захистом є миття рук, уникання людних місць, близького спілкування з хворими людьми, - лікар

    Якщо хворий не чхає і не кашляє, то носити маску здоровому сенсу немає, - лікар

    Головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка вважає, що маски навряд чи можуть захистити від грипу. Про це лікар сказав у коментарі «Главкому».

    «Ефективність масок дуже відносна. Їх носити мають люди, які погано почуваються. В якійсь мірі маска може бути виправдана для людей, які піклуються про хворого, але якщо хворий не чхає і не кашляє, то носити маску здоровому сенсу немає. Якщо ж хворий кашляє, то маска навряд чи вбереже», - робить висновок лікар.

    За словами Стойка, вельми ефективними є індивідуальні заходи, які в Україні традиційно недооцінюють: мити руки, уникати людних місць, близького спілкування із хворими людьми, повноцінно харчуватись і спати не менше восьми годин. «Важливо дотримуватися «кашльового етикету», тобто прикривати рота і носа під час кашлю чи чхання. Причому прикривати потрібно ліктем, а не рукою, як ми це звикли робити. Такі прості дії справді допомагають боротися із поширенням вірусів», - переконує медик.

    Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях.  Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи,  на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20.  Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

    За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого. 

    Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

    • раптовий початок хвороби;
    • болить голова;
    • з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
    • біль у горлі, кашель;
    • підвищення температури до 38 °С і вище.

    Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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