Епідемія грипу: Лікарі спростували міф про ефективність захисних масок



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Ефективним індивідуальним захистом є миття рук, уникання людних місць, близького спілкування з хворими людьми, - лікар

Якщо хворий не чхає і не кашляє, то носити маску здоровому сенсу немає, - лікар

Головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка вважає, що маски навряд чи можуть захистити від грипу. Про це лікар сказав у коментарі «Главкому».

«Ефективність масок дуже відносна. Їх носити мають люди, які погано почуваються. В якійсь мірі маска може бути виправдана для людей, які піклуються про хворого, але якщо хворий не чхає і не кашляє, то носити маску здоровому сенсу немає. Якщо ж хворий кашляє, то маска навряд чи вбереже», - робить висновок лікар.

За словами Стойка, вельми ефективними є індивідуальні заходи, які в Україні традиційно недооцінюють: мити руки, уникати людних місць, близького спілкування із хворими людьми, повноцінно харчуватись і спати не менше восьми годин. «Важливо дотримуватися «кашльового етикету», тобто прикривати рота і носа під час кашлю чи чхання. Причому прикривати потрібно ліктем, а не рукою, як ми це звикли робити. Такі прості дії справді допомагають боротися із поширенням вірусів», - переконує медик.

Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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