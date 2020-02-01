Лікар розповіла, чому карантин у школах не зупинить епідемію грипу



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Карантин у школах лише розтягує епідемію у часі, - лікар

Позачергові канікули не дають імунітету, - епідеміолог

Алла Мироненко, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського вважає, що закриття шкіл під час епідемії грипу не зупиняє хворобу, а лише розтягує її у часі. Про це лікарка сказала в інтерв’ю «Главкому».

Мироненко пояснює, що позачергові канікули не дають імунітету. «Різниця у тому, що хворіють не усі одразу, а по черзі», - наголосила медик.

Лікарі в один голос стверджують: найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація. Попри розповсюджений міф, що щеплюватися потрібно до початку епідсезону, зробити це є сенс і на піку захворюваності. «По-перше, хвороба може спіткати людину у будь-який час, не обов’язково під час епідемії (вакцинація від грипу вберігає від хвороби впродовж року, - «Главком»). По-друге, епідемічний сезон, як правило, триває до середини квітня», - зазначив у коментарі «Главкому» головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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