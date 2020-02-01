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    Здоров'я

    Лікар розповіла, чому карантин у школах не зупинить епідемію грипу

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    Карантин у школах лише розтягує епідемію у часі, - лікар - Лікар розповіла, чому карантин у школах не зупинить епідемію грипу
    Карантин у школах лише розтягує епідемію у часі, - лікар

    Позачергові канікули не дають імунітету, - епідеміолог

    Алла Мироненко, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського вважає, що закриття шкіл під час епідемії грипу не зупиняє хворобу, а лише розтягує її у часі. Про це лікарка сказала в інтерв’ю «Главкому».

    Мироненко пояснює, що позачергові канікули не дають імунітету. «Різниця у тому, що хворіють не усі одразу, а по черзі», - наголосила медик.

    Лікарі в один голос стверджують: найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація. Попри розповсюджений міф, що щеплюватися потрібно до початку епідсезону, зробити це є сенс і на піку захворюваності. «По-перше, хвороба може спіткати людину у будь-який час, не обов’язково під час епідемії (вакцинація від грипу вберігає від хвороби впродовж року, - «Главком»). По-друге, епідемічний сезон, як правило, триває до середини квітня», - зазначив у коментарі «Главкому» головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

    Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях.  Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи,  на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20.  Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

    За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого. 

    Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

    • раптовий початок хвороби;
    • болить голова;
    • з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
    • біль у горлі, кашель;
    • підвищення температури до 38 °С і вище.

    Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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