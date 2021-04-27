Експертка розповіла, як квітневі заморозки вплинуть на врожай

На полях добрий ресурс вологи – один із найкращих за останні 20 років

Сніг, який випав вночі 26 квітня в центральних областях України та заморозки по всій країні, шкоди майбутньому врожаю не нанесуть. Про це запевнила керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко, повідомляє Укрінформ.

«Шкідливість заморозків визначається розвитком рослин. Оскільки три останні роки була дуже рання весна, і на період настання заморозків відбувалось масове цвітіння плодових і ягідних культур, збитки від заморозків були досить значні. У поточному році все трошки затрималось, і збитки ми очікуємо мінімальні», – сказала Адаменко.

Вона також зазначила, що посіви озимих культур легко витримують ті температури, які спостерігалися (до мінус 5 градусів на поверхні ґрунту й до мінус 3 градусів у повітрі).

«Такі ж заморозки витримують і сходи ранніх ярих культур. А теплолюбні культури поки що не посіяні», – заспокоїла керівниця відділу Гідрометцентру.

Загалом, за її словами, ситуація з озимими зерновими культурами поки оптимістична, бо прохолодна, затяжна весна була сприятлива для приживлення рослин після зими, їх укорінення, формування повноцінної кореневої системи, що дасть можливість у разі настання засушливих періодів рослинам використовувати вологу з глибоких шарів ґрунту.

За даними обстеження метеорологічних станцій, які були проведені на тестових полях, стан культур добрий. Що стосується ресурсу вологи, то він надзвичайний, один із найкращих за останні 20 років.

«Це завдяки тому що із січня в Україні випало в середньому 120-150% норми опадів», – наголосила експертка.

Адаменко додала, що завдяки невисоким температурам витрати вологи були мінімальними, тому зараз на більшості площ посівів зволоження ґрунту оптимальне, а в західних і північних областях, у деяких районах навіть є перезволоження у верхніх шарах, що заважало сівбі ранніх культур.

Також вона розповіла, що в Луганській, Донецькій, Харківській областях, та частині Запорізької області, які торік потерпали від осінньої посухи, наразі стан рослин досить нормальний, хоча й не такий розвинений, як на решті територій України.

«Якщо на півдні розпочалось формування репродуктивних органів, то в цих областях триває кущіння. Однак загальний стан дуже добрий. Взагалі, якщо минулого року було 30–40 % слабкорозвинених сходів озимих культур, то на сьогодні – лише 10 %», – підсумувала Адаменко.

Нагадаємо, у квітні були сильні заморозки. А 26 квітня Черкаську та Київську області замітало снігом. Сніг також засипав міста Богуслав та Яготин, що на Київщині. Канів, Миронівка та Переяслав-Хмельницький теж потрапили в снігопад.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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