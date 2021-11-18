Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 18 листопада

В Україні у четверг, 18 листопада, буде хмарно та прохолодно

Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У четвер, 18 листопада, у деяких регіонах України очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, більшість західних областей, окрім Волинської та Рівненської можуть накрити дощі. Такі ж опади очікують і в північних областях, однак на Київщині, Чернігівщині та Сумщині можливий мокрий сніг та до -8 градусів морозу вночі.

У Центрі, на Півдні та на Сході України опадів не передбачають, однак нічні морози там будуть значно сильніші. Наприклад, на Донеччині та Луганщині уночі стовпчики термометра опустяться до -9 градусів.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада

У Києві 18 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 5° тепла.

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