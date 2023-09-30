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На Київщині 13-річний хлопчик урятував магазин від пожежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині 13-річний хлопчик урятував магазин від пожежі
Рятувальники відзначили Святослава та подякували за сміливість
фото: ДСНС України

Святослав Видай самостійно загасив кондиціонер

Рятувальники вручили подяку 13-річному Святославу Видаю з міста Васильків на Київщині. Хлопець не розгубився в критичній ситуації та зумів запобігти лиху, повідомляє ДСНС України. 

На Київщині 13-річний хлопчик урятував магазин від пожежі фото 1

16 серпня, прямуючи до бабусі на День народження разом з сестрою, Святослав зайшов у магазин та відразу відчув запах горілої електропроводки.  Кондиціонер у приміщенні почав диміти, а відвідувачі магазину стали полишати заклад. Святослав не розгубився: сказав вимкнути електрощитову та взяв до рук вогнегасник.

На Київщині 13-річний хлопчик урятував магазин від пожежі фото 2

13 -річний хлопець самостійно загасив кондиціонер, не давши полум’ю розповсюдитись на товар на полицях. Завдяки своїй витримці та мужності Святослав запобіг пожежі в магазині.

На Київщині 13-річний хлопчик урятував магазин від пожежі фото 3

Раніше у притулку для тварин у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Унаслідок цього загинули семеро котів.

Теги: магазин Васильків день народження кондиціонер

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