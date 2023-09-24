У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)

У столиці горів притулок для тварин

У притулку перебувало приблизно 60 котів

У притулку для тварин у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Унаслідок цього загинули семеро котів. Про це повідомила поліція Києва.

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Зазначається, що подія сталася на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці та медики.

«Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними», – розповіли правоохоронці.

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Попередньо, у притулку перебувало близько 60 котів, семеро з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

У столиці горів притулок для тварин фото: поліція Києва

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Поліція з’ясовує обставини події, слідчі дії тривають.

Представниця притулку Наталія Петрущенкова опублікувала відео пожежі.

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Нагадаємо, що йдеться про відомий притулок для котів на Теремках, який називається «Котохата». Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.

Раніше жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами.