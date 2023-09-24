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У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
У столиці горів притулок для тварин
фото: поліція Києва

У притулку перебувало приблизно 60 котів

У притулку для тварин у Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Унаслідок цього загинули семеро котів. Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що подія сталася на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці та медики.

«Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними», – розповіли правоохоронці.

Попередньо, у притулку перебувало близько 60 котів, семеро з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

У столиці горів притулок для тварин
У столиці горів притулок для тварин
фото: поліція Києва

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Поліція з’ясовує обставини події, слідчі дії тривають.

Представниця притулку Наталія Петрущенкова опублікувала відео пожежі. 

Нагадаємо, що йдеться про відомий притулок для котів на Теремках, який називається «Котохата». Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.

Раніше жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами.

Теги: Київ притулок тварини

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