Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині

Ворог продовжує завдавати ударів по території Харківщини

Минулої доби рашисти обстрілювали цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

Як зазначається, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. В місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

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«У смт Вільча та с. Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. У с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У м. Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У с. Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти.

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Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,8 га території та знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.