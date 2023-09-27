Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині
фото ілюстративне

Ворог продовжує завдавати ударів по території Харківщини

Минулої доби рашисти обстрілювали цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.  

Як зазначається, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. В місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

«У смт Вільча та с. Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. У с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У м. Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У с. Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,8 га території та знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети. 

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

Теги: пожежа розмінування будинок Олег Синєгубов рашисти поранення Лиман Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
24 вересня, 20:25
Правоохоронці опитали десятки осіб та перевіряли усіх схожих за орієнтуванням осіб
Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото)
13 вересня, 11:43
В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни з початку війни: цифри шокують
В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни з початку війни: цифри шокують
12 вересня, 05:00
У результаті ворожого обстрілу у Херсоні зафіксовано руйнування цивільних будівель
Окупанти вдарили по цивільних будівлях Херсона: є постраждала
10 вересня, 09:19
У Ростові вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька авто
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
7 вересня, 06:20
Очевидці повідомляли, що у бік підприємства поїхали шість пожежних машин
У російському Дзержинську горить завод нафтохімічної продукції (відео)
5 вересня, 11:20
Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
4 вересня, 07:09
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
На Херсонщині троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах
30 серпня, 02:25
Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір
Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір
30 серпня, 01:31

Події в Україні

Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині
Виникла лісова пожежа, літній чоловік у лікарні: наслідки атаки РФ по Харківщині
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: зайнялися пожежі, є поранені (фото)
РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: зайнялися пожежі, є поранені (фото)
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту