В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)

У четвер, 28 вересня, спалахнула пожежа у столиці Ірану. Вогонь охопив завод, що належить міністерству оборони. Про це повідомляє AP.

Засоби масової інформації повідомили про вибух та пожежу на заводі, який спеціалізується на виробництві автомобільних акумуляторів. Підприємство належить міністерству оборони Ірану. Це вже друга пожежа на території цього заводу за останній тиждень.

В інтернеті повідомляють, що у місті Тегеран горів завод, який міг бути пов'язаний із виробництвом дронів або складом військового спорядження, що також належить Міністерству оборони Ірану. Однак іранська влада не підтвердила цю інформацію.

💥 IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq