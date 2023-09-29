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В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Ірані спалахнула пожежа на заводі міноборони (відео)
фото: скріншот

Засоби масової інформації повідомили про вибух та пожежу на заводі, який спеціалізується на виробництві автомобільних акумуляторів

У четвер, 28 вересня, спалахнула пожежа у столиці Ірану. Вогонь охопив завод, що належить міністерству оборони. Про це повідомляє AP.

Засоби масової інформації повідомили про вибух та пожежу на заводі, який спеціалізується на виробництві автомобільних акумуляторів. Підприємство належить міністерству оборони Ірану. Це вже друга пожежа на території цього заводу за останній тиждень.

В інтернеті повідомляють, що у місті Тегеран горів завод, який міг бути пов'язаний із виробництвом дронів або складом військового спорядження, що також належить Міністерству оборони Ірану. Однак іранська влада не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання.

Крім того зазначається, що в попередні місяці іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю в Москві та Тегерані. Таким чином дві держави готувалися до можливого постачання нової зброї.

Нагадаємо, раніше Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав.

Теги: окупанти ЗСУ партії танки

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