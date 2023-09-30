У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа

У кількох населених пунктах регіону зникло світло

У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.

Як повідомляє губернатор регіону Олександр Богомаз, селище залишилось без енергопостачання через атаку на підстанцію. При цьому місцеві повідомляють мінімум про чотири звуки вибухів.

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Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на території Курської області Росії. Україні вдалося уразити об'єкт, який пов'язаний з військовою інфраструктурою Росії.

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До слова, у ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області.



За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щолково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.