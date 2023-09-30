Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа
фото: росЗМІ

У кількох населених пунктах регіону зникло світло

У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.

Як повідомляє губернатор регіону Олександр Богомаз, селище залишилось без енергопостачання через атаку на підстанцію. При цьому місцеві повідомляють мінімум про чотири звуки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на території Курської області Росії. Україні вдалося уразити об'єкт, який пов'язаний з військовою інфраструктурою Росії. 

До слова, у ніч проти 27 вересня масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області. 
 
За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щолково. Там знаходиться військовий аеродром «Чкаловський», де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Теги: пожежа росія безпілотник аеродром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва використовує тактику пропаганди віддзеркалення: приписування опоненту власних злочинів
Інформаційна війна: Росія знову вигадує, що Україна стріляє по собі ракетами
15 вересня, 15:24
Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч
4 вересня, 07:09
У гасінні пожежі задіяно два вертольоти Мі-8 МНС Росії
Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)
30 серпня, 07:11
PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення
НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни
1 вересня, 12:46
У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)
У Підмосков'ї поховали «праву руку» Пригожина (відео)
31 серпня, 12:22
США можуть передати Україні ракети Atacms у новому пакеті допомоги
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників
Окупанти скаржаться на масовану атаку безпілотників
26 вересня, 01:07
На Черкащині прогриміли вибухи
На Черкащині прогриміли вибухи
28 вересня, 02:57
Спостерігається зниження активності використання Росією ракет з носіїв морського базування
РФ вивела у Чорне море ракетоносій
23 вересня, 12:09

Соціум

У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа
У Брянській області РФ пролунали вибухи: на підстанції сталася масштабна пожежа
Шатдаун може вплинути на нацбезпеку США? Блінкен зробив заяву
Шатдаун може вплинути на нацбезпеку США? Блінкен зробив заяву
Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа
Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа
Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії
Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
32K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
30K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
22K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
14K
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
8425
Військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій

Новини

Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Вчора, 15:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту