Полтавський губернатор Головко ліг у лікарню після обшуків НАБУ



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Губернатора Полтавщини Валерія Головка госпіталізували 27 лютого Фото: прес-служба Полтавської облдержадміністрації

За словами головного лікаря Полтавської обласної лікарні, Головко перебуває на лікуванні у відділенні інтервенційної радіології

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко наразі перебуває в лікарні.

Про це повідомив головний лікар Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак, зазначає Poltavske.TV.

За словами головного лікаря, Головка госпіталізували 27 лютого. Він звернувся в ургентному (терміновому − ред.) порядку, сам.

Зараз Головко перебуває на лікуванні у відділенні інтервенційної радіології.

Як відомо, 26 лютого ЗМІ повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

В НАБУ заявили, що обшуки пройшли у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.

Слідчі дії проводилися на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький стверджують, що не вчиняли корупційних правопорушень, у чому їх підозрює Національне антикорупційне бюро.