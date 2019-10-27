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    Події в Україні

    Міжнародні розслідувачі назвали ім’я людини, яка тепер контролює збут вугілля з окупованого Донбасу

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    <p>Копанка в окупованому Сніжному, 2015 рік</p> - Міжнародні розслідувачі назвали ім’я людини, яка тепер контролює збут вугілля з окупованого Донбасу

    Копанка в окупованому Сніжному, 2015 рік

    Власники копанок були змушені платити структурам Курченка близько $5 за кожну тонну

    До весни 2019 року Сергій Курченко отримав контроль і над логістикою, і над видобутком вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Звісно, з російським куратором.

    Сергій Курченко, олігарх часів президентства Віктора Януковича, який втік з України, в березні 2018 року отримав контроль над залізничною гілкою між окупованим Донбасом і російським кордоном. До квітня 2019 роки йому вдалося легалізувати і саме існування копанок, нелегальних кустарних шахт на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

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    Про це пишуть Томаш Фьорро, Кароліна Бака-Погоржельська і Міхал Потоцький – автори журналістського розслідування нелегальних схем видобутку і поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу «Як вугілля з окупованого Донбасу потрапляє до Польщі, Чехії, Словаччини».

    За їхніми даними, власники копанок, починаючи з весни 2018 року, були змушені платити структурам Курченка близько $5 за кожну тонну перевезеного вугілля.

    «У березні 2018 року загадковий бізнесмен Сергій Курченко отримає контроль над залізничною гілкою між окупованим Донбасом і російським кордоном… Це приклад так званого кришування: після декількох тижнів відсутності «експорту» дрібні виробники були змушені платити Курченку 300 рублів (близько $5) за тонну перевезеного вугілля», – йдеться в матеріалі.

    Продажі здійснювалися через компанії, що належать Сергію Курченку: Газ-Альянс і Внешторгсервіс.

    До весни 2019 року Курченко фактично взяв під контроль і самі копанки. «Частина з них тепер продає свою продукцію безпосередньо йому. Дрібним здобувачам тепер не потрібно турбуватися про пошук нових ринків і клієнтів десь в іншому кінці світу, але для них це також означає менший прибуток», – пише словацький журналіст Томаш Фьорро.

    «Він (Курченко, – ред.) повністю контролює експорт вугілля від його видобутку до транспорту, може диктувати ціни і, за необхідності, забезпечувати поставки великими обсягами», – йдеться у статті.

    Також автори матеріалу вказують, що Курченко міг бути безпосередньо зацікавлений в усуненні »лідера ДНР» Олександра Захарченка в серпні 2018 року, який обмежував його вплив.

    За даними авторів, після усунення Захарченка контроль над економікою сепаратистських »республік» перейшов до Сергія Курченка і нового »прем’єр-міністра ДНР» Олександра Ананченка, ставленика російських спецслужб.

     

    кримінал вугілля Сергій Курченко ОРДЛО розслідування корупція
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