Кривава трагедія на вечірці випускників у США. Десятки поранених, є вбиті (відео)



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Фото Meridianstar

Подробиці події і мотиви злочинця з’ясовуються

У неділю, 27 жовтня, в місті Грінвілл, США, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину під час випускного балу студентів місцевого коледжу.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За попередніми даними, двоє людей було вбито, ще 14 постраждали. Самому стрілку вдалося втекти.

Трагедія сталася під час балу випускників філії Техаського університету A&M (Texas A&M Commerce University).

Подробиці події і мотиви злочинця з’ясовуються.

Також в мережі з’явилося відео з місця подій.

Як повідомлялося, біля супермаркету у Харкові сталась стрілянина, є загиблий.