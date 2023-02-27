На Київщині чоловік під час сварки підстрелив дружину

Жінка заявила поліції, що сама себе поранила

У селі Чепиліївка Київської області в неділю, 26 лютого, чоловік під час сварки прострелив ногу своїй дружині. Зі свого боку постраждала намагалась захистити співмешканця і заявила правоохоронцям, що поранила себе сама. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Обставини події встановлять слідчі.

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«Постріл в ногу із рушниці. 26 лютого майже о 19:00 до поліції звернулась сама потерпіла, яка повідомила, що випадково прострелила собі ногу. Поліцейські виїхали в Чепиліївку і з'ясували, що ушкодження 26-річній потерпілій завдав її чоловік під час сварки», – повідомляють правоохоронці.

Рушниця, з якої було скоєно постріл

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Потерпілій надано необхідну медичну допомогу.