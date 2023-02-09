Військовий з котом на руках у потязі Краматорськ-Київ: мережу сколихнуло зворушливе фото

Військові врятували вусаня і вивезли подалі від фронту, де його прихистила нова господарка

Соцмережі облетіло зворушливе фото військового з котом на руках у потязі Краматорськ-Київ. «Українська правда» ділиться історією цієї світлини.

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Військовий, який віз кота до Києва, служить на бахмутському напрямку. Його називають «Дядя Фєдя». 57-річний чоловік перебуває на фронті від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він розповів, що котика віз до Києва у переносці. Потім узяв тварину на руки, а сам заснув. У цей момент і було зроблено фото.

Це була перша поїздка військового додому за пів року служби. Відпустка триватиме лише кілька днів, після чого він повернеться на бахмутський напрямок.

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Чоловік розповів, що у врятованого кота було насичене «бойове» життя. У грудні його знайшли та взяли до себе артилеристи, які тоді служили на херсонському напрямку. За його словами, спочатку пухнастик боявся людей і ховався від них.

Кіт, який вижив, уже перебуває в теплі та затишку @cat_who_survived

«Маленький замерз, ми його на дорозі підібрали, відігріли, трошки полікували, погодували й приручили. Так він з нами і подорожував», – згадує військовий.

Кота вже у столиці забрала Тетяна Фоміна. Вона розповіла, що в січні кіт переїхав разом з підрозділом під Бахмут.

«Йому лікували очі, створили хоч якісь умови для життя. Але залишатись в підрозділі йому було все ж небезпечно – у лютому його змогли передати у Київ», – пояснила нова господарка вусаня, якого зрештою назвали Томом.

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Том у компанії ще одного врятованого кота своєї господарки @cat_who_survived

«Наразі Том живе у чудовій сім’ї у Києві разом з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще у 2016 році із зони АТО», – зазначає Тетяна.

Вона додала, що зараз кіт лікується та набирається сил. Для нього навіть створили сторінку в Instagram. Її найменували «кіт, який вижив».