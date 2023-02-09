Військовий з котом на руках у потязі Краматорськ-Київ: мережу сколихнуло зворушливе фото
Військові врятували вусаня і вивезли подалі від фронту, де його прихистила нова господарка
Соцмережі облетіло зворушливе фото військового з котом на руках у потязі Краматорськ-Київ. «Українська правда» ділиться історією цієї світлини.
Військовий, який віз кота до Києва, служить на бахмутському напрямку. Його називають «Дядя Фєдя». 57-річний чоловік перебуває на фронті від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він розповів, що котика віз до Києва у переносці. Потім узяв тварину на руки, а сам заснув. У цей момент і було зроблено фото.
Це була перша поїздка військового додому за пів року служби. Відпустка триватиме лише кілька днів, після чого він повернеться на бахмутський напрямок.
Чоловік розповів, що у врятованого кота було насичене «бойове» життя. У грудні його знайшли та взяли до себе артилеристи, які тоді служили на херсонському напрямку. За його словами, спочатку пухнастик боявся людей і ховався від них.
«Маленький замерз, ми його на дорозі підібрали, відігріли, трошки полікували, погодували й приручили. Так він з нами і подорожував», – згадує військовий.
Кота вже у столиці забрала Тетяна Фоміна. Вона розповіла, що в січні кіт переїхав разом з підрозділом під Бахмут.
«Йому лікували очі, створили хоч якісь умови для життя. Але залишатись в підрозділі йому було все ж небезпечно – у лютому його змогли передати у Київ», – пояснила нова господарка вусаня, якого зрештою назвали Томом.
«Наразі Том живе у чудовій сім’ї у Києві разом з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще у 2016 році із зони АТО», – зазначає Тетяна.
Вона додала, що зараз кіт лікується та набирається сил. Для нього навіть створили сторінку в Instagram. Її найменували «кіт, який вижив».
Коментарі — 0