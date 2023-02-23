Росіяни прицільно обстріляли рятувальників на Харківщині, які витягували тіла з-під завалів (фото)

Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею

Через повторний обстріл аварійно-рятувальні роботи призупинено

На Харківщині Росія накрила вогнем рятувальників, які проводили роботи на місці ранкового влучання ракети в будівлю адміністрації. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

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«Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав», – йдеться у повідомленні.

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Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.

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Рятувальники повідомляють, що йдеться про ліквідацію наслідків ранкового обстрілу села Дворічна, де внаслідок влучання снаряду було повністю зруйновано чотириповерхову будівлю адміністрації селищної ради. По прибуттю з’ясувалось, що під завалами, в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

Через повторний обстріл аварійно-рятувальні роботи призупинено. Від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, окупанти вдарили ракетами по Харківщині, внаслідок чого є постраждалі.