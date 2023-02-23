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Росіяни прицільно обстріляли рятувальників на Харківщині, які витягували тіла з-під завалів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни прицільно обстріляли рятувальників на Харківщині, які витягували тіла з-під завалів (фото)
Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею
фото: ДСНС

Через повторний обстріл аварійно-рятувальні роботи призупинено

На Харківщині Росія накрила вогнем рятувальників, які проводили роботи на місці ранкового влучання ракети в будівлю адміністрації. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

«Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав», – йдеться у повідомленні.

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Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.

Рятувальники повідомляють, що йдеться про ліквідацію наслідків ранкового обстрілу села Дворічна, де внаслідок влучання снаряду було повністю зруйновано чотириповерхову будівлю адміністрації селищної ради. По прибуттю з’ясувалось, що під завалами, в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

Через повторний обстріл аварійно-рятувальні роботи призупинено. Від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, окупанти вдарили ракетами по Харківщині, внаслідок чого є постраждалі.

Теги: росія окупанти обстріл чоловік Харківщина війна

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