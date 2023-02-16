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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Мобілізація в Україні. Готуватися треба всім?

glavcom.ua
Поки триває війна, чоловіків до служби можуть мобілізувати у будь-який момент
фото з відкритих джерел

Якщо ми не наповнимо армію новими силами – ми програємо війну!

Нагадаю для тих, хто забув. Я мобілізований військовослужбовець ЗСУ. Ні, я не на передовій, не в окопах. Служу в тилу, деталі розповідати не можу. Але вирішать відправити на фронт – то буду там. Також я нагадаю, що послідовно виступав проти насильницької мобілізації, а також проти свавільної роздачі повісток. ТЦК навіть писали на мене офіційного листа міністру МВС.

Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо военкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки – він убиває ці бізнеси, які і так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком – масштабну корупцію. Тоді коли я не підтримував ці методи мобілізації я пропонував кілька інших рішень. Перше – я наполягав, що потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо. Дуже раджу всім інтерв’ю комбрига 10 бригади Едельвейс. Спокійний впевнений, професійний, до такого з радістю йти служити.

Далі я наполягав, що мають бути визначені 2-3 млн чоловіків, які будуть мобілізовані в разі необхідності. Тобто чоловіку телефонує ТЦК чи поліція і повідомляє, що він буде мобілізований, час повідомлять. Що це означає? По-перше, такий чоловік починає готуватись до мобілізації: читати, покращувати фізичну форму, вивчати і згадувати навики військової служби, закупляє все, що треба. По – друге, він, його сім’я і його підприємство чи місце, де він працює, починають планувати життя в інших умовах. Тому коли приходить його час – він просто йде, будучи морально і фізично готовим до цього. Мені постійно кажуть, якщо так зробити – то чоловіки почнуть тікати. Я від цього просто звірію. Українські чоловіки не тікають! Це вони тримають фронт і розгромили орду під Києвом, Харковом і Херсоном. Так, є маленький відсоток боягузів, але переносити це на всіх нас – як мінімум не повага до десятків тисяч добровольців.

Нічого з того, що я пропонував не було зроблено. І прийшов момент, коли мобілізація = виживання. Ще раз, якщо ми не наповнимо армію новими силами – ми програємо війну! Тому ціна не виконаних планів по наповненню бригад – просування ворога на фронті. Вибачте, але сьогодні вже будь-які методи кращі, чим програти у війні.

Однак, щодо відео, де застосовують силу, щоб мобілізувати. Ці відео особливо розганяються росіянами, хоча станом на зараз відомо про всього кілька випадків на всю країну. Але, увага, затосування сили в тих випадках про які йдеться, пов’язане не з таким підходом мобілізації, а саме з поведінкою чоловіка, якому вручаються повістку. Сила затосовується, тому, що чоловік, якому дають повістку починає крити матом, посилати, «бикувати» представникам ТЦК, і лізти бити всім морди. Зверніть увагу, що на роликах, які вам показують рідко коли видно початок, а відразу як «пакують». В 99,99 % випадках представники ТЦК тільки вручають повістки, і викликають поліцію для розшуку тих, хто ухиляється.

На завершення ще раз: сьогодні мобілізація = виживання. Росіяни можуть піти на мобілізацію мільйонів, і нам не залишиться нічого іншого як мобілізувати мільйони. Я раджу всім бути готовим до служби в армії, і не думати, що його це омине. Пам’ятайте, якщо ви не підтримуєте мобілізацію, то тоді ви просто чекаєте на Бучу в своєму населеному пункті. Ми не вибирали цієї війни, і в нас не має вибору не воювати! Тому мобілізацію треба сьогодні підтримувати за будь-яких умов.

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Джерело
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Теги: ЗСУ мобілізація поліція чоловік готель басейн фронт росіяни українці армія ресторан

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