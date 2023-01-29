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Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат
До Верховної Ради заява Волошина ще не надійшла
фото: radiosvoboda.org

Нардеп уже написав відповідну заяву, стверджує співзасновник партії Юрій Бойко

Народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Інформацію у коментарі «Суспільному» підтвердив співзасновник ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко.

Крім того, Бойко додав, що такі ж заяви написали Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

Сьогодні низка ЗМІ поінформувала, що Королевська та Солод вирішили скласти депутатські повноваження. Водночас у керівництві Верховної Ради «Бабелю» повідомили, що заяви ще не надходили.

23 січня видання LB.ua писало, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом видасть указ про позбавлення українського громадянства чотирьох нардепів від ОПЗЖ – Олександра Пономарьова, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина «на підставі наявності у них російських паспортів».

Цікаво, що зовсім нещодавно Королевська та Солод: які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами «Батальйону Дубай», розслідування, яке провели журналісти УП.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая, таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що журналісти помітили у Дубаї Юлію Тимошенко.

Теги: депутат Юрій Бойко партії Володимир Зеленський розслідування Наталія Королевська президент чоловік

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