На Київщині чоловік влаштував п’яну різанину. Троє людей загинули



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Інцидент стався сьогодні 7 червня після 16:00

Нападник уже затриманий, йому близько 28 років

У Київській області в місті Фастів сталася різанина. Молодик у нетверезому стані вбив ножем двох чоловіків і жінку, ще одну потерпілу госпіталізували. Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

«У Фастові на території приватного будинку чоловік завдав ножові поранення двом жінкам і двом чоловікам. Через це двоє чоловіків і жінка померли на місці, а ще одну жінку госпіталізували», – повідомило джерело.

Інцидент стався сьогодні 7 червня після 16:00.

Нападник уже затриманий. Йому близько 28 років. За попередньою даними, він був п’яний. Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події, а також встановлюють особи потерпілих.

Як повідомлялося, 13 травня на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій у Подільському районі Києва внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

Нагадаємо, 14 травня у квартирі будинку на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва чоловік поранив ножем батька своєї співмешканки. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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