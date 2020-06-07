ДБР розслідує близько п’яти тисяч справ за фактами жорстокості поліцейських



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ДБР створило окремі підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення поліцейськими злочинів

Державне бюро розслідувань розслідує близько 5000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань

Слідчі ДБР розслідують близько п’яти тисяч кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців.

Про це заявив в.о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

«Державне бюро розслідувань розслідує близько 5000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань», – йдеться в повідомленні.

За підсумками наради, керівниками правоохоронних органів узгоджено ряд спільних дій, спрямованих на своєчасне попередження, виявлення, розкриття злочинів цієї категорії.

«У структурі Головного слідчого управління та територіальних управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення працівниками правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосуються жорсткого поводження та катування. Вказану категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань», – підсумував Соколов.

Напередодні генпрокурор розповіла про обшуки у справі поліцейської банди з Павлограду.

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

До слова, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Наступне судове засідання щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова призначено на 18 та 19 червня 2020 року.