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    Події в Україні

    У «Слузі народу» підтвердили побиття депутата

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    <p>Юрій Заславський &ndash; непублічний депутат та рідко з&rsquo;являється перед камерами</p> - У «Слузі народу» підтвердили побиття депутата

    Юрій Заславський – непублічний депутат та рідко з’являється перед камерами

    «Схоже на побутовий конфлікт» – прокоментувала заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

    На Житомирщині побили народного депутата від «Слуги Народу» Юрія Заславського на автозаправці біля села Зарічани.

    Про це у коментарі hromadske сказала заступниця глави фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

    «Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів», – зазначила Кравчук та додала, що Заславський написав заяву в поліцію.

    За її словами, Заславський не знає чоловіка, який його вдарив.

    «Схоже на побутовий конфлікт», – сказала народний депутат.

    Нагадаємо, біля села Зарічани Житомирського району на автозаправці «Окко» сталася бійка за участю народного депутата від партії »Слуга народу» Юрія Заславського, який у підсумку постраждав. Нардеп начебто отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився.

    У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження та з’ясовують обставини інциденту.

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