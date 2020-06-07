У Швейцарії поліція вирішила не розганяти антирасистський мітинг, а роздати його учасникам маски



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Мітинг проти расизму пройшов під гаслом Black Lives Matter

У країні через коронавірусну інфекцію масові зібрання обмежені 300 учасниками, проте на демонстрацію вийшло близько 5 тис людей

Швейцарська поліція у Базелі вирішила на антирасистському мітингу роздавати людям маски замість того, щоб розігнати демонстрацію через карантинні обмеження. Про це повідомляє Spiegel Online.

Зазначається, що через коронавірусну інфекцію масові зібрання обмежені 300 учасниками, проте на демонстрацію проти расизму під гаслом Black Lives Matter вийшло близько п’яти тисяч людей.

Деякі правоохоронці у знак солідарності з протестувальниками також опустилися на коліна, вшановуючи загиблого у США чорношкірого Джорджа Флойда.

Як повідомлялося, тисячі людей взяли участь у протестах в суботу в Британії, щоб висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі, ігноруючи поради уряду щодо уникнення масових зібрань через ризик коронавірусу. Міністр охорони здоров’я попередив, що протести створюють ризик зростання поширення коронавірусної інфекції.

Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.

Сьогодні, 7 червня, у США десятки тисяч людей вийшли на мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції на тлі смерті Джорджа Флойда.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.