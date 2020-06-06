На Вінниччині двоє посадовців Укртрансбезпеки організували корупційну схему на вантажних перевезеннях (відео)



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Провоохоронці затримали двох працівників Управління Укртрансбезпеки Вінниччини

Посадовців затримала поліція під час отримання ними чергової грошової вигоди

Провоохоронці 5 червня затримали двох працівників Управління Укртрансбезпеки Вінниччини, які систематично вимагали неправомірну вигоду з вантажних перевізників за порушення правил перевезень. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, посадовців вінницькі правоохоронці затримали у Київській області, де вони перебували у відрядженні, під час отримання ними чергової грошової вигоди від одного з перевізників.

Слідством попередньо встановлено, що група службових осіб Укртансбезпеки у Вінницькі області, діючи за попередньою змовою, систематично вимагала та одержувала від перевізників, у тому числі іноземців, неправомірну вигоду за створення умов безперешкодного проїзду дорожніх пунктів, не зважаючи на можливі порушення щодо ваги вантажу, кількості годин безперервного перебування за кермом транспортних засобів тощо.

Правоохоронцями зафіксовано ряд епізодів отримання неправомірної вигоди у такий спосіб еквівалентної від 500 до 2000 гривень за кожен транспортний засіб.

Під час обшуку транспортного засобу Укртрансбезпеки виявлено банкноти різних номіналів в українській гривні, румунських леях, російських рублях, євро та доларів США на загальну суму близько 70 тис. грн. Вказана сума, за версією правоохоронців, може бути, так званим, «чорним прибутком» затриманих лише за одну добу.

Слідчим управлінням поліції проводиться розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки одержання неправомірної вигоди службовою особою), за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Готуються матеріали для оголошення затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили високопосадовця Директорату науки Міністерства освіти і науки на отриманні «відкатів» за прийняття рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, у тому числі у галузі оборонно-промислового комплексу. Високопосадовцем Міносвіти і науки виявився Дмитро Чеберкус.