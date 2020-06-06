У Казахстані поліція затримала опозиціонерів



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У низці міст Казахстану поліція затримала опозиціонерів

Затримання відбулися в Алмати та чотирьох інших містах

Десятки опозиційних активістів були затримані поліцією в Казахстані 6 червня. Це сталося до початку запланованих двома опозиційними партіями мітингів у кількох містах із вимогою проведення демократичних реформ. Про це повідомляє Радіо Свобода

Затримання відбулися в комерційній столиці Казахстану Алмати та щонайменше в чотирьох інших містах.

У Казахстані 6 червня набрав чинності більш ліберальний, ніж раніше, закон про демонстрації. Він не вимагає попереднього дозволу і передбачає сповіщення влади організаторами за п’ять днів до планованої акції.

Правозахисні групи розкритикували президента Касима-Жомарта Токаєва за те, що він не продемонстрував повагу до прав людини після формального відходу від влади Нурсултана Назарбаєва, який у 2019 році склав із себе повноваження президента після 30 років при владі.

Казахстан, багата на нафту країна з населенням близько 19 мільйонів людей, сильно постраждала від падіння цін на сировину, а також від наслідків пандемії коронавірусної інфекції. Понад 4 мільйони людей втратили джерела доходу під час двомісячного карантину.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про припинення повноважень спікера Сенату Дариги Назарбаєвої.