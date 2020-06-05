Поліція викрила чоловіків, причетних до розповсюдження дитячої порнографії (фото)



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Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів Фото: Нацполіція

У правопорушенні підозрюються киянин і житель Вишневого

Слідчі Головного управління поліції Київщини спільно з працівниками Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області встановили двох осіб. причетних до розповсюдження в мережі інтернет дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Ними виявилися жителі столиці та міста Вишневе. Під час санкціонованих обшуків за місцями їхнього проживання поліція вилучила мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, на якій містилась інформація порнографічного характеру.

Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертиз. Після надходження висновків експертів буде прийняте рішення щодо оголошення підозри чоловікам.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.