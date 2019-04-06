На Київщині горіли склади Нової Пошти



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Постраждалих від вогню нема, загрози розповсюдження пожежі нема - ДСНС

Загоряння сталося сьогодні на площі 450 квадратних метрів

У Київській області в селі Калинівка Василівського району загорілася складська одноповерхова будівля «Нової пошти». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що загоряння сталося 6 квітня 2019 о 14:04 на площі 450 квадратних метрів.

«Загрози розповсюдження пожежі немає. Попередньо жертв та постраждалих немає», - повідомили рятувальники.

Пожежа була локалізована на площі в 350 квадратних метрів о 15:25. До гасіння було залучено 14 чолові особового складу, а також 5 одиниць спецтехніки.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві горіла багатоповерхівка, загинула людина. У Шевченківському районі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік.

Як повдіомлялося, 5 квітня під Києвом горіла пивоварня . Пожежа в приміщенні ТОВ «АВС Пивоварня» у м. Бровари.

Також 5 квітня у заповіднику «Биківнянські могили» сталася масштабна пожежа. Виклик про цю пожежу надійшов до Служби порятунку 101 4 квітня о 15:21. На виклик відразу прибуло відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав’яний настил та очерет на площі 2 га

Нагадаємо, за добу у Києві було зафіксовано 13 пожеж трав'яного настилу та сміття, а їх загальна площа займання склала більше ніж 7,15 га