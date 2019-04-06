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    У Києві горіла багатоповерхівка, загинула людина

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    Під час ліквідації вогнеборці евакуювали з дев'ятого&nbsp;поверху будинку шістьох&nbsp;мешканців, ще п'ятьох -&nbsp;за допомогою автодрабини з сьомого поверху - У Києві горіла багатоповерхівка, загинула людина
    Під час ліквідації вогнеборці евакуювали з дев'ятого поверху будинку шістьох мешканців, ще п'ятьох - за допомогою автодрабини з сьомого поверху

    Пожежа сталася на вулиці Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 6

    У Києві у Шевченківському районі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік. Про це повідомляє прес - служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

    Зазначається, що повідомленння про пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6 (Танкова) надійшло 6 квітня, о 12:03.

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    Пожежа сталась в одній з квартир на восьмому поверсі.

    О 12:40 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 кв. м. Ліквідували пожежу о 13:22.

    Під час ліквідації вогнеборці евакуювали з дев'ятого поверху будинку шістьох мешканців, ще п'ятьох - за допомогою автодрабини з сьомого поверху.

    Із квартири, у якій виникло займання, врятовано трьох жителів - батька, який отримав опіки та отруєння чадним газом, його дружину та 5-річну доньку. Водночас, під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Як повдіомлялося, 5 квітня під Києвом горіла пивоварня . Пожежа в приміщенні ТОВ «АВС Пивоварня» у м. Бровари. 

    Також 5 квітня у заповіднику «Биківнянські могили» сталася масштабна пожежа. Виклик про цю пожежу надійшов до Служби порятунку 101 4 квітня о 15:21. На виклик відразу прибуло відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав’яний настил та очерет на площі 2 га

    Нагадаємо, за добу у Києві було зафіксовано 13 пожеж трав'яного настилу та сміття, а їх загальна площа займання склала більше ніж 7,15 га

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