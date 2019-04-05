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    Під Києвом горіла пивоварня (фото)

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    До ліквідації пожежі залучалися 2&nbsp;одиниці&nbsp;техніки та 8&nbsp;чоловік&nbsp;особового складу - Під Києвом горіла пивоварня (фото)
    До ліквідації пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в одноповерховому виробничому приміщенні

    Сьогодні, 5 квітня, сталася пожежа в приміщенні ТОВ «АВС Пивоварня» у м. Бровари. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 09:50.

    До місця виклику було направлено черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що загорання виникло в одноповерховому виробничому приміщенні.

    Пожежу було локалізовано о 10:15 та повністю ліквідовано о 10:25.

    Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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    Під Києвом горіла пивоварня (фото)
    Під Києвом горіла пивоварня (фото)
    Під Києвом горіла пивоварня (фото)

    Як повідомлялося, за добу у Києві було зафіксовано 13 пожеж трав'яного настилу та сміття, а їх загальна площа займання склала більше ніж 7,15 га

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