Під Києвом горіла пивоварня (фото)
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Загорання виникло в одноповерховому виробничому приміщенні
Сьогодні, 5 квітня, сталася пожежа в приміщенні ТОВ «АВС Пивоварня» у м. Бровари. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 09:50.
До місця виклику було направлено черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що загорання виникло в одноповерховому виробничому приміщенні.
Пожежу було локалізовано о 10:15 та повністю ліквідовано о 10:25.
Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, за добу у Києві було зафіксовано 13 пожеж трав'яного настилу та сміття, а їх загальна площа займання склала більше ніж 7,15 га