У заповіднику «Биківнянські могили» сталася масштабна пожежа



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Горів трав’яний настил та очерет на площі 2 га

Майже щодня рятувальники Київського гарнізону гасять сміття та трав’яний настил, який зазвичай загоряється через необережне поводження з вогнем.

За останню добу було зафіксовано 13 таких випадків, а їх загальна площа займання складає більше ніж 7,15 га. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Найзначнішим випадком можна назвати займання на території історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», що у Дніпровському районі столиці. Виклик про цю пожежу надійшов до Служби порятунку 101 4 квітня о 15:21. На виклик відразу прибуло відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав’яний настил та очерет на площі 2 га. Пожежу було ліквідовано о 18:06», - йдеться в повідомленні.

Майже одночасно з тією пожежею у Дарницькому районі столиці біля озера «Тягле» також загорівся трав’яний настил на декількох осередках на загальній площі 1 га. До оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві виклик надійшов 4 квітня о 15:35. На місце події прибуло відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав’яний настил на площі 1 га. О 18:51 вогнеборці ліквідували пожежу.

Постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлені правоохоронними органами.

З початку року столичні вогнеборці здійснили 184 виїзди на пожежі в екосистемах та ліквідували загоряння на загальній площі понад 71 тис. кв. м.

Як повідомлялося, у Київській області впродовж доби 3 квітня рятувальники ліквідували 89 пожеж трави та сміття на площі більше 120 га.