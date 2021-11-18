На Київщині господар будинку розстріляв розбійників, що вдерлися до оселі (фото, відео)

Поліція розшукала та затримала двох бандитів

16 листопада о 4:30 до приватного будинку в Крюківщині проникли чоловіки у балаклавах. Лиходії вимагали у господині та її доньки віддати цінності та заощадження. Згодом прокинувся власник будинку, який не розгубився та здійснив декілька пострілів із зареєстрованої травматичної зброї у бік зловмисників та поранив одного із нападників в ногу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Лиходії вибігли з оселі та зникли у невідомому напрямку, прихопивши ювелірні прикраси. На місце події прибули слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та кінологи.

Поліцейські негайно розпочали заходи із пошуку зловмисників. Інспектор-кінолог спільно із чотирилапим напарником менш ніж за годину розшукали одного зі зловмисників, який був поранений. Ним виявився 37-річний уродженець Туреччини.

Того ж дня на орендованій квартирі затримали і другого розбійника, вихідця з Казахстану.

Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці розшукують третього фігуранта та перевіряють причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.