У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства

У центрі Миколаєва застрелили бізнесмена та поранили ще одну людину

Правоохоронці проводять у місті спецоперацію

У Миколаєві сьогодні ввечері у дворі будинку по вулиці Сінна застрелили чоловіка, ще одного поранили. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Про стрілянину правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

«На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, наразі йому надається медична допомога. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство», – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти.

У місті ввели спецоперацію для затримання зловмисників.

У поліції Миколаївської області повідомили, що в одному з дворів багатоповерхівок за кілька кварталів від місця злочину було виявлено мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Встановлюється, чи справді з цієї зброї стріляли у постраждалих. Рушниця спрямована на експертизу.

Продовжуються оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії.

Як пише видання «Преступности.НЕТ», до злочину причетні чоловік і жінка, які після скоєння злочину одразу втекли.

За даними ЗМІ, вбивство сталося через раптово виниклий конфлікт, воно не було замовним.

Як повідомлялося, у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.