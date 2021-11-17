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    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства

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    У центрі Миколаєва застрелили бізнесмена та поранили ще одну людину - У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    У центрі Миколаєва застрелили бізнесмена та поранили ще одну людину
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці проводять у місті спецоперацію

    У Миколаєві сьогодні ввечері у дворі будинку по вулиці Сінна застрелили чоловіка, ще одного поранили. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    Про стрілянину правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

    «На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, наразі йому надається медична допомога. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство», – йдеться у повідомленні.

    На місці інциденту працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти.

    У місті ввели спецоперацію для затримання зловмисників.

    У поліції Миколаївської області повідомили, що в одному з дворів багатоповерхівок за кілька кварталів від місця злочину було виявлено мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Встановлюється, чи справді з цієї зброї стріляли у постраждалих. Рушниця спрямована на експертизу.

    Продовжуються оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії.

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    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства
    фото: Нацполіція

    Як пише видання «Преступности.НЕТ», до злочину причетні чоловік і жінка, які після скоєння злочину одразу втекли.

    За даними ЗМІ, вбивство сталося через раптово виниклий конфлікт, воно не було замовним.

    Як повідомлялося, у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

    Теги: кримінал вбивство Миколаїв поліція
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    У Миколаєві застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства