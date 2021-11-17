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    На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)

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    Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)

    Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    фото: Нацполіція

    Розбійник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення

    Правоохоронці Білої Церкви за «гарячим слідом» затримали 31-річного молодика, який 14 листопада близько 19 години неподалік залізничного мосту здійснив напад на 56-річну жінку. Зловмисник побив її дерев’яною дошкою та заволодів грошима і мобільним телефоном. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та упродовж години затримали нападника.

    У потерпілої медики діагностували забої голови, руки та перелом пальця руки. Наразі жінка знаходиться на лікуванні.

    Викрадені у потерпілої речі слідчі вилучили як речові докази та згодом повернуть власниці.

    Поліцейські також з'ясували, що розбійник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні кримінальні правопорушення. У Білу Церкву він приїхав з іншої області нещодавно, до свого товариша, який також у минулому відбував покарання у місцях позбавлення волі. Стало відомо, що після скоєного лиходій мав намір виїхати в іншу область до своєї нареченої.

    Правоохоронці затримали чоловіка за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)
    На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)
    На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)
    фото: Нацполіція

    Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

    Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Як повідомлялося, спецпризначенці затримали агресивного чоловіка, який пограбував аптеку у Шевченківському районі Києва.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочин
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    На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)