На Київщині поліція затримала молодика, що побив та пограбував жінку (фото)

Розбійник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення

Правоохоронці Білої Церкви за «гарячим слідом» затримали 31-річного молодика, який 14 листопада близько 19 години неподалік залізничного мосту здійснив напад на 56-річну жінку. Зловмисник побив її дерев’яною дошкою та заволодів грошима і мобільним телефоном. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та упродовж години затримали нападника.

У потерпілої медики діагностували забої голови, руки та перелом пальця руки. Наразі жінка знаходиться на лікуванні.

Викрадені у потерпілої речі слідчі вилучили як речові докази та згодом повернуть власниці.

Поліцейські також з'ясували, що розбійник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні кримінальні правопорушення. У Білу Церкву він приїхав з іншої області нещодавно, до свого товариша, який також у минулому відбував покарання у місцях позбавлення волі. Стало відомо, що після скоєного лиходій мав намір виїхати в іншу область до своєї нареченої.

Правоохоронці затримали чоловіка за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, спецпризначенці затримали агресивного чоловіка, який пограбував аптеку у Шевченківському районі Києва.