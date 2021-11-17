За 1,2 млн грн обіцяли не чіпати сім'ю. На Херсонщині СБУ затримала рекетирів

СБУ затримала рекетирів з Херсонщини на отриманні 1,2 млн грн «відкупу від жертви»

Усіх членів угруповання затримали на гарячому

Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу в Херсонській області, яка займалася вимаганням коштів із місцевого підприємця та погрожувала йому фізичною розправою. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, угруповання складалося із українців та іноземців, вихідців з Вірменії. Вони вимагали від місцевого підприємця-фермера 1,2 млн грн. За цю суму обіцяли «не чіпати» потерпілого та членів його родини.

«Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, вони побили його й відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб жертва не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї. Урешті-решт потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам вказану суму. Усіх членів угруповання затримали на гарячому», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці готуються повідомити затриманих про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – сім років позбавлення волі.

До слова, Служба безпеки України затримала у Дніпрі лідера та активних учасників організованого злочинного угруповання, яке тримало у страху підприємців і тероризувало мешканців декількох регіонів.

Правоохоронці задокументували факти вимагання з громадян сотень тисяч американських доларів.