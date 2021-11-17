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    За 1,2 млн грн обіцяли не чіпати сім'ю. На Херсонщині СБУ затримала рекетирів

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    СБУ затримала рекетирів з Херсонщини на отриманні 1,2 млн грн &laquo;відкупу від жертви&raquo; - За 1,2 млн грн обіцяли не чіпати сім'ю. На Херсонщині СБУ затримала рекетирів
    СБУ затримала рекетирів з Херсонщини на отриманні 1,2 млн грн «відкупу від жертви»
    фото: СБУ

    Усіх членів угруповання затримали на гарячому

    Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу в Херсонській області, яка займалася вимаганням коштів із місцевого підприємця та погрожувала йому фізичною розправою. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Як вдалося встановити СБУ, угруповання складалося із українців та іноземців, вихідців з Вірменії. Вони вимагали від місцевого підприємця-фермера 1,2 млн грн. За цю суму обіцяли «не чіпати» потерпілого та членів його родини.

    «Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, вони побили його й відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб жертва не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї. Урешті-решт потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам вказану суму. Усіх членів угруповання затримали на гарячому», – ідеться в повідомленні.

    Правоохоронці готуються повідомити затриманих про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – сім років позбавлення волі.

    До слова, Служба безпеки України затримала у Дніпрі лідера та активних учасників організованого злочинного угруповання, яке тримало у страху підприємців і тероризувало мешканців декількох регіонів.

    Правоохоронці задокументували факти вимагання з громадян сотень тисяч американських доларів.

    Теги: СБУ кримінал Херсонщина автомобіль
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    За 1,2 млн грн обіцяли не чіпати сім'ю. На Херсонщині СБУ затримала рекетирів