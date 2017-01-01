На Київщині іноземець під дією наркотиків збив на автівці жінку та двох дітей

Намагаючись сховатися від поліцейських, водій скерував машину на тротуар, де і сталася трагедія

У місті Вишневому на Київщині автомобіль з іноземними номерами збив жінку з двома дітьми. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції. «В місті Вишневе, Київської області автомобіль виїхав на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Наразі мати та її півторарічний малюк знаходяться в



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Фото: Поліція Київщини Дитячий візок після ДТП

Намагаючись сховатися від поліцейських, водій скерував машину на тротуар, де і сталася трагедія

У місті Вишневому на Київщині автомобіль з іноземними номерами збив жінку з двома дітьми.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

«В місті Вишневе, Київської області автомобіль виїхав на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Наразі мати та її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також перебуває під пильним наглядом медиків», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру у патрульних. Вони вирішили перевірити документи у водія та пасажира автомобіля. Однак, побачивши поліцейських, водій іномарки виїхав на зустрічну смугу та почав тікати. Попереду підозрювані помітили службовий автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, водій скерував машину на тротуар, де і сталася трагедія.

Двох іноземців поліцейські затримали згідно ст.208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зловмисниками виявилися громадяни сусідньої держави, які вже неодноразово мали проблеми із законом. Один з них на даний час перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи довели, що чоловіки на момент аварії знаходилися під впливом важких наркотиків.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва.