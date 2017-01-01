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    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва

    Водій звинувачує програму навігатора, яка вказала неправильні дані маршруту
    У центрі Києва 25 грудня рано вранці сталася ДТП. Обидва водії впевнені, що їхали на «зелений». Renault Logan рухався по бульвару Шевченка з боку Володимирської вулиці. З Бессарабки на вулицю Велика Васильківська виїжджав Dacia Logan з наклейкою служби таксі Uber. На перехресті автомобілі зіткнулися. Про це Інформатор повідомляє з
    • Вчора, 16:45
    • Розсилка

    Водій звинувачує програму навігатора, яка вказала неправильні дані маршруту

    У центрі Києва 25 грудня рано вранці сталася ДТП. Обидва водії впевнені, що їхали на «зелений».

    Renault Logan рухався по бульвару Шевченка з боку Володимирської вулиці. З Бессарабки на вулицю Велика Васильківська виїжджав Dacia Logan з наклейкою служби таксі Uber. На перехресті автомобілі зіткнулися. Про це Інформатор повідомляє з місця аварії.

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    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва
    Через помилку навігатора авто Uber потрапило в ДТП у центрі Києва

    Але виявилося, що за кермом Dacia Logan не був таксист. Водій каже: машину позичив у друга. Сам - приїжджий, міста не знає. Тому їхав по навігатору Waze. У всьому звинувачує програму. Стверджує, що саме вона проклала йому неправильний шлях.

    На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено обидва автомобілі. На Renault - вм'ятина з лівого боку і пробито заднє колесо. У Dacia - розбита передня частина.

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