На Київщині лебедів випустили у стічну канаву: мешканці б’ють на сполох (відео)

Канава закута в бетон і лебеді з підрізаними крилами звідти вибратися не можуть

Перед тим, як запустити птахів у водойму, їм підрізали крила

У Василькові, що на Київщині, двох лебедів з підрізаними крилами випустили в озеро, куди подекуди зливають бруд та скидають сміття. Мешканці закликають зоозахисників визволити тварин. Про це повідомляє «Вечірній Васильків».

Локація, куди випустили птахів, називається «Венеція».

«Ця так звана Васильківська «Венеція» являє собою стічну канаву розміром десь 10 кв.м., в яку з сусідніх вулиць часто стікають нечистоти, в якій постійно плаває різне сміття (пляшки, недопалки…)», – йдеться в повідомленні мешканців Василькова.

До допису небайдужі мешканці прикріпили відео, як лебедів запускають до цього озера.

«Відео як член виконкому Васильківської міськради Олександр Сокол вкидає на муки і смерть у фактично стічну канаву двох лебідок з підрізаними крилами».

Нагадаємо, на Київщині із вузького підземного колектора витягли коня.

До слова, на Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.