На Київщині лебедів випустили у стічну канаву: мешканці б’ють на сполох (відео)
Перед тим, як запустити птахів у водойму, їм підрізали крила
Локація, куди випустили птахів, називається «Венеція».
«Ця так звана Васильківська «Венеція» являє собою стічну канаву розміром десь 10 кв.м., в яку з сусідніх вулиць часто стікають нечистоти, в якій постійно плаває різне сміття (пляшки, недопалки…)», – йдеться в повідомленні мешканців Василькова.
До допису небайдужі мешканці прикріпили відео, як лебедів запускають до цього озера.
«Відео як член виконкому Васильківської міськради Олександр Сокол вкидає на муки і смерть у фактично стічну канаву двох лебідок з підрізаними крилами».
Нагадаємо, на Київщині із вузького підземного колектора витягли коня.
До слова, на Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.