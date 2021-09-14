У Вінниці пелікана навчили жонглювати м’ячем (відео)

Господарі птаха кажуть, що він розуміє людську мову

У Вінниці живе пелікан, який сам навчився жонглювати та розуміє людську мову. З’явився він чотири роки тому в сімейному контактному зоопарку Наталії Веденко-Чорної. Про це пише Вінниця.info.

Патріка, так звати дресированого птаха, привезли туди ще молодим пташеням. Нині він там відчуває себе господарем двору. Так здружився зі свійськими тваринами, що вважає себе чи то собакою, чи свинкою, чи козою.

«Дресируванню Патріка ніхто не вчив. Якось кинули коробочку, він зловив та кинув назад. Потім спробували м’ячиком, іграшкою. І відтоді він відкидає предмети назад. Навчився ходити сходами на другий поверх. У нього там спостережний пункт. Сідає на поручні й роздивляється, що і де відбувається. Ви десь бачили, щоб пелікани сходами ходили? Ні. А от ми кожного дня. Патрік дуже товариський не лише з тваринами. Він дуже щасливий, коли приходять до нас гості. Особливо діти. Ви б бачили, як він з ними грається! От так, буває, огорне малечу своєю шиєю, і так ніжно тулиться. Це дуже мило», – розповіла господиня двору Наталія Веденко-Чорна.

Нещодавно на зооподвір’ї з’явилося ще троє молодих пеліканів. Патрік нині навчає пташенят своїм навичкам.

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