На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)
Тварину витягували за допомогою гідравлічного приводу трактора
На Київщині із вузького підземного колектора витягли коня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області.
«12 вересня о 12:42 до оперативно – диспетчерської служби 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка звернулись місцеві жителі за допомогою у порятунку тварини, яка упала в підземний колектор у с. Микуличі, поблизу озера «Біла скала» Немішаєвської селищної територіальної громади. На місце події направлено особовий склад 58 Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове», – йдеться у повідомленні.
По прибуттю, рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягнули коня на поверхню.
На дану подію залучались одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.
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