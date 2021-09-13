На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)

Як тварина потрапила у колектор не повідомляється

Тварину витягували за допомогою гідравлічного приводу трактора

На Київщині із вузького підземного колектора витягли коня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області.

«12 вересня о 12:42 до оперативно – диспетчерської служби 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка звернулись місцеві жителі за допомогою у порятунку тварини, яка упала в підземний колектор у с. Микуличі, поблизу озера «Біла скала» Немішаєвської селищної територіальної громади. На місце події направлено особовий склад 58 Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове», – йдеться у повідомленні.

По прибуттю, рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягнули коня на поверхню.

На дану подію залучались одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.

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