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    На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)

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    Як тварина потрапила у колектор не повідомляється - На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)
    Як тварина потрапила у колектор не повідомляється
    Фото: пресслужба ДСНС

    Тварину витягували за допомогою гідравлічного приводу трактора

    На Київщині із вузького підземного колектора витягли коня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області.

    «12 вересня о 12:42 до оперативно – диспетчерської служби 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка звернулись місцеві жителі за допомогою у порятунку тварини, яка упала в підземний колектор у с. Микуличі, поблизу озера «Біла скала» Немішаєвської селищної територіальної громади. На місце події направлено особовий склад 58 Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове», – йдеться у повідомленні.

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    На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)
    На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)
    На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)

    По прибуттю, рятувальники спустились у колектор, обв’язали коня поясками та мотузками та за допомогою гідравлічного приводу трактора витягнули коня на поверхню.

    На дану подію залучались одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу.

    Нагадаємо, у Чорнобилі сфотографували унікальних тварин.

    Теги: ДСНС Київщина тварини рятувальники
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    На Київщині рятувальники витягли коня із колектора (фото)