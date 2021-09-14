Гарвардські вчені планують клонувати мамонта за декілька років

Мамонти остаточно вимерли близько 4 тис. років тому

Доісторичними тваринами планується заселити території арктичної тундри

Вчені планують клонувати та випустити у живу природу вовняних мамонтів, що вимерли близько 4 тис. років тому, повідомляє CNN.

Згідно з прогнозами вчених, повернення мамонта має допомогти відновленню нестабільної екосистеми арктичної тундри. Також ці істоти своєю життєдіяльністю безпосередньо сповільнюватимуть кліматичні зміни.

Вчені Гарвардської медичної школи не планують клонувати мамонта з ДНК, вилученого з однієї з загиблих тварин, що збереглися у вічній мерзлоті, оскільки весь наявний генетичний матеріал деградований та пошкоджений. Замість цього генетики хочуть створити за допомогою генетичного програмування гібрид слона-мамонта, що візуально не відрізнятиметься від свого вимерлого попередника.

Першу популяцію планується отримати вже за 4-6 років.

Вчені під керівництвом Джорджа Черча за останні роки значно просунулися в розробці та втіленні CRISPR – революційного інструменту редагування генів, який фактично дозволяє змінювати характеристики живих видів.

Наразі дослідники проаналізували геноми 23 видів слонів і вимерлих мамонтів. Як основу планується використати геном азійського слона – найближчого родича вовняного мамонта серед існуючих нині тварин. Вчені вважають, що їм потрібно буде запрограмувати близько 50 змін до генетичного коду азійського слона, щоб надати йому рис, необхідних для виживання в Арктиці.

Ці риси включають 10-сантиметровий шар ізолюючого жиру, п’ять різних видів волохатої вовни, зменшення вух.

Також команда планує спроєктувати тварину, яка не матиме бивнів, щоб на тварин не полювали браконьєри.

Проблемою, яку поки не вирішено, залишається вирощування плода після генетичного програмування. Для цього планується використати штучну утробу, однак ця технологія недосконала, тому не виключено, що вченим доведеться використовувати для виношування слоних. А це створює цілий комплекс морально-етичних ускладнень.

Нагадаємо, вчені виявили рештки раніше невідомого динозавра.

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